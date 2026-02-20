Астроном-любитель из Приморья сделал редкое открытие в небе — фото

По словам уроженца Приморья, 13 февраля 2026 года астероид пролетел возле Земли и был обнаружен им уже при отдалении от планеты. При этом уточняется, что автоматические обзоры звёздного неба его не зафиксировали. Так, 15 февраля астроном-любитель запросил съёмку на удалённом Ливерпульском телескопе и получил серию из 15 изображений. Проанализировав их, он обнаружил на снимках тусклый объект и сразу предположил по скорости его движения что это, скорее всего, околоземный астероид. Следующим шагом стал точный расчёт координат объекта и отправка данных в Центр малых планет.