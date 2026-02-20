Астроном-любитель из Приморья сделал редкое открытие в небе — фото

Ещё одно редкое астрономическое открытие совершил приморский астроном-любитель Филипп Романов. Ему удалось обнаружить околоземный астероид с присвоенным впоследствии обозначением — 2026 CQ3. Своими снимками он поделился с ИА PrimaMedia.
По словам уроженца Приморья, 13 февраля 2026 года астероид пролетел возле Земли и был обнаружен им уже при отдалении от планеты. При этом уточняется, что автоматические обзоры звёздного неба его не зафиксировали. Так, 15 февраля астроном-любитель запросил съёмку на удалённом Ливерпульском телескопе и получил серию из 15 изображений. Проанализировав их, он обнаружил на снимках тусклый объект и сразу предположил по скорости его движения что это, скорее всего, околоземный астероид. Следующим шагом стал точный расчёт координат объекта и отправка данных в Центр малых планет.
«Только после моего сообщения об астероиде и нескольких его подтверждающих наблюдений он был найден на фотографиях обзора Маунт-Леммон за 10 февраля, что позволило улучшить данные о его орбите. То есть если бы я его не нашёл, он был бы пропущен. Максимальная яркость небесного тела была около +20 звёздной величины, его нельзя было зафиксировать с помощью небольших телескопов», — рассказал Филипп Романов.
16 февраля 2026 года обнаруженному небесному телу присвоили обозначение — 2026 CQ3. Как выяснилось, объект относится к группе астероидов Амуры, его размер приблизительно от 15 до 50 метров, а орбитальный период (период обращения астероида вокруг Солнца) — почти 1,4 года.
«Открытие околоземного астероида — это редкость, особенно для астронома-любителя, так как большинство астероидов обнаруживают автоматические обзоры звёздного неба. Из более 1,5 млн общего количества известных астероидов — околоземных только чуть более 41 тысячи. Это второй околоземный астероид, обнаруженный мной: предыдущий 2024 QS был найден в августе 2024 года», — отметил Филипп Романов.
Для уроженца Приморья подобные наблюдения — не случайность, а часть многолетнего увлечения. Впервые он начал наблюдать метеорные потоки ещё в августе 2009 года, а с 2013 года регулярно отправляет свои отчёты в Международную метеорную организацию.