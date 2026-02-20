Килограммовую опухоль извлекли врачи Владивостока из 18-летнего юноши

Юноша, уроженец Приморского края, сейчас живёт и работает в Китае. Там в ходе профилактического осмотра осенью 2025 года у молодого человека заподозрили патологию надпочечника.
С результатами, полученными от китайских врачей, парень обратился к врачам на родине. После глубокой диагностики в Приморском краевом центре диабета и эндокринных заболеваний ККБ № 2 подтвердилось наличие огромной опухоли, и пациента незамедлительно перевели в хирургическое отделение больницы удалять новообразование.
Как объяснила заведующая Центром, внештатный эндокринолог Приморского края Ольга Цыгнакова, такие опухоли, как правило, длительное время не беспокоят пациента. Юноша до профосмотра в Китае не подозревал о своей патологии, новообразование успело разрастись и достичь веса в один килограмм.
Опухоль благополучно вырезали, но пришлось убрать и поражённый орган. На качестве жизни пациента это не скажется, так как второй надпочечник будет выполнять функции за два органа. Сейчас юноша идёт на поправку, хирургическое вмешательство провели щадящим способом — отделили опухоль от окружающих тканей лапароскопическим способом, а через разрез извлекли её вместе с надпочечником.
Дальнейшую тактику восстановления, лечения врачи определят после получения результатов гистологического исследования новообразования.
Минздрав Приморья напоминает о необходимости регулярной диспансеризации. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на той стадии, пока их можно побороть без последствий для организма.