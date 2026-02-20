Килограммовую опухоль извлекли врачи Владивостока из 18-летнего юноши

Опухоль благополучно вырезали, но пришлось убрать и поражённый орган. На качестве жизни пациента это не скажется, так как второй надпочечник будет выполнять функции за два органа. Сейчас юноша идёт на поправку, хирургическое вмешательство провели щадящим способом — отделили опухоль от окружающих тканей лапароскопическим способом, а через разрез извлекли её вместе с надпочечником.