Правительство США опубликует документы об инопланетянах и НЛО

«Учитывая огромный интерес, я поручу военному министру [США Питу Хегсету], а также всем причастным министерствам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, относящейся к этой очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме», — написал американский лидер.
Ранее он заявил, что бывший президент США Барак Обама (2009−2017) раскрыл секретную информацию, когда утверждал на днях, что инопланетяне существуют. При этом действующий американский лидер отказался уточнить, означает ли это, что он подтверждает достоверность выводов о существовании внеземных цивилизаций.
Обама в интервью 14 февраля утверждал, что инопланетяне существуют. Вскоре после этого он опубликовал письменное заявление, в котором уточнил, что Вселенная «настолько велика, что есть большие шансы на существование где-то там [других форм] жизни», при этом указав, что за время своего президентства он «не видел свидетельств того, что инопланетяне контактировали» с людьми.