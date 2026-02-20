Правительство США опубликует документы об инопланетянах и НЛО

Обама в интервью 14 февраля утверждал, что инопланетяне существуют. Вскоре после этого он опубликовал письменное заявление, в котором уточнил, что Вселенная «настолько велика, что есть большие шансы на существование где-то там [других форм] жизни», при этом указав, что за время своего президентства он «не видел свидетельств того, что инопланетяне контактировали» с людьми.