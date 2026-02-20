Назван самый узнаваемый автор книг о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Советский писатель-фронтовик Константин Симонов стал самым узнаваемым среди россиян автором, писавшим о Великой Отечественной войне, его имя без подсказок вспомнили 20% респондентов в ходе опроса Аналитического центра НАФИ совместно с издательской группой «Эксмо-АСТ», результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Всероссийский опрос был проведен Аналитическим центром НАФИ в январе 2026 года, в нем приняли участие тысяча человек в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.
«В ходе исследования россиянам было предложено самостоятельно назвать имена и фамилии известных им писателей и поэтов, которые писали о Великой Отечественной войне. Топ-5 самых узнаваемых среди россиян авторов книг о Великой Отечественной войне (вспомнили без подсказки): Константин Симонов — 20%, Борис Васильев — 16%, Михаил Шолохов — 15%, Александр Твардовский — 12%, Василь Быков — 9%», — говорится в сообщении.
Также россияне самостоятельно вспоминали Валентина Катаева (7%), Юрия Бондарева (6%) и Виктора Астафьева (6%).
Аналитики отметили, что среди женщин доля вспомнивших того или иного автора выше, чем среди мужчин: среди мужчин на этот вопрос затруднился ответить почти каждый третий (30%), а среди женщин — каждая пятая — порядка 20% респондентов.
В рейтинге самых узнаваемых произведений о Великой Отечественной войне, по сравнению с 2025 годом, по‑прежнему лидируют «А зори здесь тихие» Бориса Васильева (87%), «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова (83%), «Василий Теркин» Александра Твардовского (81%), добавили в пресс-службе «Эксмо-АСТ».
Внутри рейтинга заметен точечный рост интереса к отдельным произведениям. Наиболее выраженный скачок узнаваемости выявлен у книги «В списках не значился» Бориса Васильева с 48% в 2025 году до 60% в 2026 году. При этом рост проявился не только на уровне узнаваемости, но и в фактическом чтении: доля прочитавших книгу увеличилась за год с 22% до 25%.