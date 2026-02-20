Назван самый узнаваемый автор книг о Великой Отечественной войне

Внутри рейтинга заметен точечный рост интереса к отдельным произведениям. Наиболее выраженный скачок узнаваемости выявлен у книги «В списках не значился» Бориса Васильева с 48% в 2025 году до 60% в 2026 году. При этом рост проявился не только на уровне узнаваемости, но и в фактическом чтении: доля прочитавших книгу увеличилась за год с 22% до 25%.