Миронов предложил ввести льготу по оплате капремонта для молодых семей

Миронов предложил ввести льготу в 25% по оплате капремонта для молодых семей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести возможность установления на региональном уровне компенсации за капитальный ремонт в размере 25% для молодых семей.

Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Настоящим проектом федерального закона в целях поддержки молодых семей предлагается ввести возможность установления на региональном уровне компенсации за капитальный ремонт в размере 25% для молодых семей», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Получателем льготы, согласно инициативе, может быть молодая семья — супруги, где каждый из них не достиг возраста 35 лет — в том числе родитель с ребенком (детьми), где единственный родитель не достиг возраста 35 лет.

В документах отмечается, что компенсация рассчитывается по той же формуле, что и для других категорий: от минимального взноса и нормативной площади, в беззаявительном порядке.

«Сегодня компенсации взносов на капремонт получают некоторые категории граждан, в том числе пенсионеры, люди с инвалидностью. Новый законопроект “Справедливой России” дает регионам право вводить льготы и для молодых семей», — сказал Миронов агентству.

По его словам, для улучшения демографии необходимо вводить новые меры поддержки семей с детьми, особенно в жилищной сфере, и такой подход соответствует целям демографической политики, которые ставит президент России.