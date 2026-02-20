Миронов предложил ввести льготу по оплате капремонта для молодых семей

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести возможность установления на региональном уровне компенсации за капитальный ремонт в размере 25% для молодых семей.
Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Настоящим проектом федерального закона в целях поддержки молодых семей предлагается ввести возможность установления на региональном уровне компенсации за капитальный ремонт в размере 25% для молодых семей», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Получателем льготы, согласно инициативе, может быть молодая семья — супруги, где каждый из них не достиг возраста 35 лет — в том числе родитель с ребенком (детьми), где единственный родитель не достиг возраста 35 лет.
В документах отмечается, что компенсация рассчитывается по той же формуле, что и для других категорий: от минимального взноса и нормативной площади, в беззаявительном порядке.
«Сегодня компенсации взносов на капремонт получают некоторые категории граждан, в том числе пенсионеры, люди с инвалидностью. Новый законопроект “Справедливой России” дает регионам право вводить льготы и для молодых семей», — сказал Миронов агентству.
По его словам, для улучшения демографии необходимо вводить новые меры поддержки семей с детьми, особенно в жилищной сфере, и такой подход соответствует целям демографической политики, которые ставит президент России.