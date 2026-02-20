Одним днем мир искусства потерял двух омских живописцев

По данным Омского отделения ВТОО «Союз художников России», в минувший вторник, 17 февраля 2026 года, не стало живописца Ярослава Куприянова, который являлся членом творческого объединения с 1993 года. Почившему шел 66-й год.
Как следует из биографической справки, профессиональная карьера художника стартовала в 1983 году, когда он вошел в состав творческого производственного комбината Омского отделения Художественного фонда, где трудился порядка 10 лет. Одна из первых заметных выставок в творческой биографии Ярослава Куприянова случилась в 1991 году. В дальнейшем работы живописца, запечатлевшего красоту русской деревни, оказались востребованы не только в нашей стране, но и за рубежом.
Озвучено, что в последний путь Ярослава Евгеньевича Куприянова проводят в субботу, 21 февраля 2026 года в Воскресенском военном соборе на Партизанской, 16. Начало запланировано в 14:00.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнования родным и близким Ярослава Евгеньевича Куприянова.
Примечательно, что в тот же день скончался художник Геннадий Канунников.