Одним днем мир искусства потерял двух омских живописцев

Как следует из биографической справки, профессиональная карьера художника стартовала в 1983 году, когда он вошел в состав творческого производственного комбината Омского отделения Художественного фонда, где трудился порядка 10 лет. Одна из первых заметных выставок в творческой биографии Ярослава Куприянова случилась в 1991 году. В дальнейшем работы живописца, запечатлевшего красоту русской деревни, оказались востребованы не только в нашей стране, но и за рубежом.