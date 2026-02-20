Ричмонд
Одним днем мир искусства потерял двух омских живописцев

Объявлены дата и место прощания с омским художником Куприяновым.

Источник: РИА "Новости"

По данным Омского отделения ВТОО «Союз художников России», в минувший вторник, 17 февраля 2026 года, не стало живописца Ярослава Куприянова, который являлся членом творческого объединения с 1993 года. Почившему шел 66-й год.

Как следует из биографической справки, профессиональная карьера художника стартовала в 1983 году, когда он вошел в состав творческого производственного комбината Омского отделения Художественного фонда, где трудился порядка 10 лет. Одна из первых заметных выставок в творческой биографии Ярослава Куприянова случилась в 1991 году. В дальнейшем работы живописца, запечатлевшего красоту русской деревни, оказались востребованы не только в нашей стране, но и за рубежом.

Озвучено, что в последний путь Ярослава Евгеньевича Куприянова проводят в субботу, 21 февраля 2026 года в Воскресенском военном соборе на Партизанской, 16. Начало запланировано в 14:00.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнования родным и близким Ярослава Евгеньевича Куприянова.

Примечательно, что в тот же день скончался художник Геннадий Канунников.