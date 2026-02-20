Наёмники Вооружённых сил Украины из Литвы отказались от тренировки с имитацией реального боя, информирует El Mundo.
По данным издания из Испании, речь идёт о семерых наёмниках. В материале сказано, что украинские войска одновременно приняли на «обучение» по борьбе с беспилотными летательными аппаратами 14 наёмников из Литвы. Кроме борьбы с БПЛА, эти учения имитировали эвакуацию в условиях боя.
«Наёмники были разделены на две группы, каждая состояла из семи человек. Когда вторая группа увидела тренировку первой, то в полном составе отказалась от участия», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские военные ликвидировали воевавшего за ВСУ боевика из Испании Альберто Арробу Мордильо, который был заочно осужден в РФ за наёмничество.
Также стало известно, что бойцы российской группировки войск «Север» уничтожили наёмников из Латинской Америки под Харьковом. Удар нанесли артиллеристы.