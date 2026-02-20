Ричмонд
Новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев выступит на Паралимпиаде в Италии

С 2022 по 2025 год Фадеев четырежды становился чемпионом России в дисциплинах слалом и сноуборд‑кросс.

Источник: Сиб.фм

Дмитрий Фадеев, занимающийся сноубордом с 2006 года, представит Россию на XIV Зимних Паралимпийских играх, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года.

За годы спортивной карьеры Дмитрий добился значительных успехов. В 2021 году он завоевал серебро на чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата, занял четвёртое место на этапе Кубка мира в Финляндии и одержал победу на этапе Кубка Европы в Нидерландах.

С 2022 по 2025 год Фадеев четырежды становился чемпионом России в дисциплинах слалом и сноуборд‑кросс. Теперь спортсмен готовится выйти на международную арену и побороться за медали Паралимпиады.

Информацию о достижениях и планах спортсмена сообщили в Министерстве спорта Новосибирской области.