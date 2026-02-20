Новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев выступит на Паралимпиаде в Италии

За годы спортивной карьеры Дмитрий добился значительных успехов. В 2021 году он завоевал серебро на чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно‑двигательного аппарата, занял четвёртое место на этапе Кубка мира в Финляндии и одержал победу на этапе Кубка Европы в Нидерландах.