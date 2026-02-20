TMZ опубликовал фото играющего мячом в виде женской груди экс-принца Эндрю

Портал TMZ обнародовал фотографии с участием брата британского короля Карл III — Эндрю Маунтбеттен-Виндзором. На снимках он запечатлён во время игры с маленьким мальчиком, используя необычный мяч.
На кадрах бывший принц стоит на четвереньках и перекатывает с ребёнком мяч в форме женской груди. Игрушка имеет детализированное оформление, включая выступающий сосок.
Как утверждают источники издания, фотографии были сделаны в 2011 году в резиденции Эндрю в Виндзоре. Дополнительных комментариев относительно обстоятельств съёмки не приводится.
Ранее Эндрю Маунтбеттен-Виндзора освободили из-под стражи после задержания по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.