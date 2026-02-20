Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TMZ опубликовал фото играющего мячом в виде женской груди экс-принца Эндрю

В Сети появились фото играющего мячом в виде женской груди экс-принца Эндрю.

Источник: Аргументы и факты

Портал TMZ обнародовал фотографии с участием брата британского короля Карл III — Эндрю Маунтбеттен-Виндзором. На снимках он запечатлён во время игры с маленьким мальчиком, используя необычный мяч.

На кадрах бывший принц стоит на четвереньках и перекатывает с ребёнком мяч в форме женской груди. Игрушка имеет детализированное оформление, включая выступающий сосок.

Как утверждают источники издания, фотографии были сделаны в 2011 году в резиденции Эндрю в Виндзоре. Дополнительных комментариев относительно обстоятельств съёмки не приводится.

Ранее Эндрю Маунтбеттен-Виндзора освободили из-под стражи после задержания по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше