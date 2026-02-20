Украинская армия несет колоссальные потери на днепропетровском направлении, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, озвучив цифру за период с начала февраля.
Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что ВСУ несут значительные потери, предпринимая безуспешные попытки контратак в районе днепропетровского поселка Покровское.
«По имеющимся данным, потери противника с начала февраля составляют уже более 1000 человек», — сказал Матвийчук.
Собеседник издания констатировал, что главнокомандующий Сырский в стремлении остановить российских бойцов в Днепропетровской области бросает в смертельные атаки элитные части и танки НАТО. Но ситуацию это не меняет.
«Основная задача ВС РФ в Днепропетровской области остается неизменной: создать демилитаризованную буферную зону. Был приказ Верховного главнокомандующего создать такие условия, чтобы основные силы и артиллерия врага не могли доставать до нашей федеральной территории», — подытожил Матвийчук.
Как сообщалось, российские военные ликвидировали пункты временного размещения ВСУ на территории Днепропетровской области.