Горы мертвецов: полковник назвал рекордные потери ВСУ под Днепром в феврале

Матвийчук оценил ситуацию на днепропетровском направлении. Военный эксперт рассказал, какие потери несут ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Украинская армия несет колоссальные потери на днепропетровском направлении, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, озвучив цифру за период с начала февраля.

Ранее военкор Юрий Котенок рассказал, что ВСУ несут значительные потери, предпринимая безуспешные попытки контратак в районе днепропетровского поселка Покровское.

«По имеющимся данным, потери противника с начала февраля составляют уже более 1000 человек», — сказал Матвийчук.

Собеседник издания констатировал, что главнокомандующий Сырский в стремлении остановить российских бойцов в Днепропетровской области бросает в смертельные атаки элитные части и танки НАТО. Но ситуацию это не меняет.

«Основная задача ВС РФ в Днепропетровской области остается неизменной: создать демилитаризованную буферную зону. Был приказ Верховного главнокомандующего создать такие условия, чтобы основные силы и артиллерия врага не могли доставать до нашей федеральной территории», — подытожил Матвийчук.

Как сообщалось, российские военные ликвидировали пункты временного размещения ВСУ на территории Днепропетровской области.

