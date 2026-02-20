В Омске на маршруте троллейбуса 7 М появится новая остановка

В начале февраля омичи подняли в социальных сетях вопрос о маршруте троллейбуса 7 М. Сейчас на последнем его участке длиной более чем в два километра, между Ватутина и Мисюрина, нет ни одной остановки.
Портал Om1 Омск уточнил в департаменте транспорта, планируют ли власти исправить эту ситуацию. Ранее, напомним, на аналогичном безостановочном промежутке, проходящем по Фрунзенскому мосту, организовали одноимённую остановку.
Оказалось, что да. В проекте организации дорожного движения предусмотрена ещё одна остановка, в створе Лесного проезда. Параллельно с ней появится пешеходный переход и светофор.
Правда, информации о дате строительства пока нет. Мэрия планирует рассмотреть возможность выделения денег до конца этого года, судьба остановки будет зависеть от того, признают ли это место достаточно аварийным, чтобы поставить светофор.