Наиль Якупов рассказал о поведении Буше, когда журналисты выходят из раздевалки

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Наиль Якупов поделился впечатлениями о работе с канадским тренером Ги Буше. В интервью Якупов отметил, что у канадцев свой уникальный подход к тренерскому делу, который отличается от того, с чем ему приходилось сталкиваться даже в Северной Америке.
«Канадцы как будто из другого теста сделаны. Но, честно говоря, даже в Северной Америке мне не доводилось работать с такими сильными специалистами. Эти люди знают, как строить процесс, у них есть четкое видение игры, и они умеют доносить свои идеи до каждого игрока. У них действительно очень сильная тренерская школа», — сказал нападающий.
Якупов также отметил, что Буше всегда стоит на защите своих игроков перед журналистами, не давая никому в обиду. Однако, по его словам, когда журналисты покидают раздевалку, тренер говорит все прямо и без фильтров, но при этом никогда не переходит на личности.