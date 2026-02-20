Наиль Якупов рассказал о поведении Буше, когда журналисты выходят из раздевалки

«Канадцы как будто из другого теста сделаны. Но, честно говоря, даже в Северной Америке мне не доводилось работать с такими сильными специалистами. Эти люди знают, как строить процесс, у них есть четкое видение игры, и они умеют доносить свои идеи до каждого игрока. У них действительно очень сильная тренерская школа», — сказал нападающий.