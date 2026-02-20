Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наиль Якупов рассказал о поведении Буше, когда журналисты выходят из раздевалки

Нападающий «Авангарда» поделился своими впечатлениями о тренерском подходе канадца и его методах работы с командой.

Источник: Om1 Омск

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Наиль Якупов поделился впечатлениями о работе с канадским тренером Ги Буше. В интервью Якупов отметил, что у канадцев свой уникальный подход к тренерскому делу, который отличается от того, с чем ему приходилось сталкиваться даже в Северной Америке.

«Канадцы как будто из другого теста сделаны. Но, честно говоря, даже в Северной Америке мне не доводилось работать с такими сильными специалистами. Эти люди знают, как строить процесс, у них есть четкое видение игры, и они умеют доносить свои идеи до каждого игрока. У них действительно очень сильная тренерская школа», — сказал нападающий.

Якупов также отметил, что Буше всегда стоит на защите своих игроков перед журналистами, не давая никому в обиду. Однако, по его словам, когда журналисты покидают раздевалку, тренер говорит все прямо и без фильтров, но при этом никогда не переходит на личности.