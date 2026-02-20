Широкая Масленица в Новосибирске 2026: полная программа гуляний в парках и ДК

В Новосибирске 22 февраля развернутся масштабные гулянья в честь Масленицы. Городские парки и дома культуры подготовили насыщенную программу с блинами, хороводами, конкурсами и традиционным сжиганием чучела. Собрали для вас полное расписание праздника.
Центральный парк: забавы, ремесла и волшебная щука
В Центральном парке гостей ждут с 13:00 до 18:00. Программа включает выступления творческих коллективов и мастер-классы. Традиционные состязания: перетягивание каната, поднятие гири, отжимания и бег в мешках. Для любителей народных игр организуют хороводы и гадание на удачу от Емели с волшебной щукой.
Атмосферу создадут ходулисты и выставка народного быта. Гости смогут попробовать себя в ремеслах, сфотографироваться в кокошниках и сплясать на программе «Масленица с Русским Радио».
«Березовая роща»: театр, стенка на стенку и Весна на коне
Парк «Березовая роща» приглашает с 12:00 до 17:00. Центральное событие — театрализованное представление с Морозиком и барыней Масленой. Гостей ждут скоморохи, ходулисты и народные забавы: перетягивание каната, стенка на стенку, командные и силовые состязания под аккомпанемент русских народных инструментов.
Кульминацией станет въезд Весны на настоящем коне — символ окончательного ухода холодов.
«Сосновый бор»: книжная Масленица и катания на лошадях
С 12:00 до 16:00 в парке «Сосновый бор» развернется концертная программа на главной сцене, игры и конкурсы для детей и взрослых. На территории будут работать точки с угощением блинами и локация «Книжная Масленица», где расскажут о традициях праздника. Также гостей ждут фотозоны и катания на лошадях.
«Первомайский»: артисты и подарки
В парке «Первомайский» программа стартует в 14:00. Традиционные забавы, конкурсы с подарками, а также музыкальные выступления. Хедлайнеры: ансамбль «Калина Красная» и ансамбль музыки для народа «Дружина».
Заельцовский парк: фестиваль весны и огненное шоу
С 12:00 до 18:00 в Заельцовском парке — горячие блины, душистый чай, хороводы и ярмарочные ряды с рукоделием. В 12:30 начнется театрализованная программа. С 14:30 до 16:30 выступит кавер-группа «Свои». В 17:00 состоится торжественное сжигание чучела Масленицы.
«Бугринская роща»: мастер-классы и викторины
Гостей парка «Бугринская роща» ждут с 13:00 до 16:00. Программа включает творческие мастер-классы: каждый сможет нарисовать блинчик и создать природный арт на спиле дерева. Для детей подготовлена игровая программа и викторина об истории Масленицы.
Левый берег: «У моря Обского» и парк Кирова
Для жителей левобережья праздник пройдет в двух локациях:
Парк «У моря Обского» — с 12:00 до 14:00.
Парк имени С. М. Кирова — с 14:00 до 16:00.
Гостей ждут пляски, частушки и развлекательная программа для всей семьи.
«Затулинский»: путешествие Блинка и масленичный поезд
Самой яркой площадкой обещает стать парк «Затулинский» с 13:00 до 18:00. Программа построена на традициях каждого дня масленичной недели. Центральный персонаж — БлинОк, который вместе со Скоморохом отправится в путешествие по Сырной седмице.
В 16:40 у кинотеатра «Рассвет» стартует «Масленичный поезд» — костюмированное шествие с чучелом в санях, запряженных лошадьми. Присоединиться могут все желающие в ярких костюмах.
В программе: частушечные бои, обряд очищения, флешмоб русских платков. Также гостей ждут интерактивные локации, шоу баянистов, катание на пони и лошадях. Завершится праздник огненным шоу и сожжением чучела.
Где угостят блинами и что купить на ярмарках
Блины станут традиционным угощением в парках: «Центральный», «Березовая роща», имени Кирова, «Затулинский» и «Бугринская роща». Горячие напитки и сладости предложат во всех локациях. Уникальный сбитень можно попробовать только в «Березовой роще».
В Центральном парке к авторскому чаю подадут пышки, вафли и мед. Сладости ручной работы продадут в парках «Затулинский», «Центральный» и «Березовая роща».
На ярмарках новосибирцы смогут приобрести тематические сувениры, украшения, чучела из соломы, вязаные игрушки и деревянные изделия. Уникальные кокошники ручной работы представят только в Первомайском парке.
Бесплатные дегустации кондитерских изделий пройдут в парках «Березовая роща», «Центральный» и «Затулинский».
Масленица в ДК: программа для жителей районов
ДК «Академия» (Академгородок)
Театрализованное представление «Широкая Масленица» с участием ансамбля «Дружина». Ярмарка, блины с чаем и сжигание чучела.
ДК «Приморский» (Советский район)
Праздник с играми, хороводами и традиционным костром.
ДК «Затон» (микрорайон Затон)
Творческая программа с вокальными номерами, народные забавы, состязания на силу и ловкость. Катание на лошадях, горячая каша и свежевыпеченные блины.
ДК «Сибтекстильмаш» (западный жилмассив)
Масленичные забавы и концертная программа на площади. Ярморочная торговля от партнеров.
ДК им. М. Горького
Красочное действо с традиционными песнями, танцами, конкурсами и призами. Угощение блинами, чаем и русской кашей. Кульминация — сжигание чучела.
Сжигание чучела Масленицы пройдет во всех парках по завершении программы. Организаторы советуют приходить заранее.
С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте и в группах Дирекции городских парков во ВКонтакте.
ИА Сибинформ