Широкая Масленица в Новосибирске 2026: полная программа гуляний в парках и ДК

С 12:00 до 16:00 в парке «Сосновый бор» развернется концертная программа на главной сцене, игры и конкурсы для детей и взрослых. На территории будут работать точки с угощением блинами и локация «Книжная Масленица», где расскажут о традициях праздника. Также гостей ждут фотозоны и катания на лошадях.