Широкая Масленица в Новосибирске 2026: полная программа гуляний в парках и ДК

Масленица в Новосибирске 2026: публикуем полную программу гуляний в парках и ДК города.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирске 22 февраля развернутся масштабные гулянья в честь Масленицы. Городские парки и дома культуры подготовили насыщенную программу с блинами, хороводами, конкурсами и традиционным сжиганием чучела. Собрали для вас полное расписание праздника.

Центральный парк: забавы, ремесла и волшебная щука

В Центральном парке гостей ждут с 13:00 до 18:00. Программа включает выступления творческих коллективов и мастер-классы. Традиционные состязания: перетягивание каната, поднятие гири, отжимания и бег в мешках. Для любителей народных игр организуют хороводы и гадание на удачу от Емели с волшебной щукой.

Атмосферу создадут ходулисты и выставка народного быта. Гости смогут попробовать себя в ремеслах, сфотографироваться в кокошниках и сплясать на программе «Масленица с Русским Радио».

«Березовая роща»: театр, стенка на стенку и Весна на коне

Парк «Березовая роща» приглашает с 12:00 до 17:00. Центральное событие — театрализованное представление с Морозиком и барыней Масленой. Гостей ждут скоморохи, ходулисты и народные забавы: перетягивание каната, стенка на стенку, командные и силовые состязания под аккомпанемент русских народных инструментов.

Кульминацией станет въезд Весны на настоящем коне — символ окончательного ухода холодов.

«Сосновый бор»: книжная Масленица и катания на лошадях

С 12:00 до 16:00 в парке «Сосновый бор» развернется концертная программа на главной сцене, игры и конкурсы для детей и взрослых. На территории будут работать точки с угощением блинами и локация «Книжная Масленица», где расскажут о традициях праздника. Также гостей ждут фотозоны и катания на лошадях.

«Первомайский»: артисты и подарки

В парке «Первомайский» программа стартует в 14:00. Традиционные забавы, конкурсы с подарками, а также музыкальные выступления. Хедлайнеры: ансамбль «Калина Красная» и ансамбль музыки для народа «Дружина».

Заельцовский парк: фестиваль весны и огненное шоу

С 12:00 до 18:00 в Заельцовском парке — горячие блины, душистый чай, хороводы и ярмарочные ряды с рукоделием. В 12:30 начнется театрализованная программа. С 14:30 до 16:30 выступит кавер-группа «Свои». В 17:00 состоится торжественное сжигание чучела Масленицы.

«Бугринская роща»: мастер-классы и викторины

Гостей парка «Бугринская роща» ждут с 13:00 до 16:00. Программа включает творческие мастер-классы: каждый сможет нарисовать блинчик и создать природный арт на спиле дерева. Для детей подготовлена игровая программа и викторина об истории Масленицы.

Левый берег: «У моря Обского» и парк Кирова

Для жителей левобережья праздник пройдет в двух локациях:

  • Парк «У моря Обского» — с 12:00 до 14:00.

  • Парк имени С. М. Кирова — с 14:00 до 16:00.

Гостей ждут пляски, частушки и развлекательная программа для всей семьи.

«Затулинский»: путешествие Блинка и масленичный поезд

Самой яркой площадкой обещает стать парк «Затулинский» с 13:00 до 18:00. Программа построена на традициях каждого дня масленичной недели. Центральный персонаж — БлинОк, который вместе со Скоморохом отправится в путешествие по Сырной седмице.

В 16:40 у кинотеатра «Рассвет» стартует «Масленичный поезд» — костюмированное шествие с чучелом в санях, запряженных лошадьми. Присоединиться могут все желающие в ярких костюмах.

В программе: частушечные бои, обряд очищения, флешмоб русских платков. Также гостей ждут интерактивные локации, шоу баянистов, катание на пони и лошадях. Завершится праздник огненным шоу и сожжением чучела.

Где угостят блинами и что купить на ярмарках

Блины станут традиционным угощением в парках: «Центральный», «Березовая роща», имени Кирова, «Затулинский» и «Бугринская роща». Горячие напитки и сладости предложат во всех локациях. Уникальный сбитень можно попробовать только в «Березовой роще».

В Центральном парке к авторскому чаю подадут пышки, вафли и мед. Сладости ручной работы продадут в парках «Затулинский», «Центральный» и «Березовая роща».

На ярмарках новосибирцы смогут приобрести тематические сувениры, украшения, чучела из соломы, вязаные игрушки и деревянные изделия. Уникальные кокошники ручной работы представят только в Первомайском парке.

Бесплатные дегустации кондитерских изделий пройдут в парках «Березовая роща», «Центральный» и «Затулинский».

Масленица в ДК: программа для жителей районов

ДК «Академия» (Академгородок)
Театрализованное представление «Широкая Масленица» с участием ансамбля «Дружина». Ярмарка, блины с чаем и сжигание чучела.

ДК «Приморский» (Советский район)
Праздник с играми, хороводами и традиционным костром.

ДК «Затон» (микрорайон Затон)
Творческая программа с вокальными номерами, народные забавы, состязания на силу и ловкость. Катание на лошадях, горячая каша и свежевыпеченные блины.

ДК «Сибтекстильмаш» (западный жилмассив)
Масленичные забавы и концертная программа на площади. Ярморочная торговля от партнеров.

ДК им. М. Горького
Красочное действо с традиционными песнями, танцами, конкурсами и призами. Угощение блинами, чаем и русской кашей. Кульминация — сжигание чучела.

Сжигание чучела Масленицы пройдет во всех парках по завершении программы. Организаторы советуют приходить заранее.

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте и в группах Дирекции городских парков во ВКонтакте.

ИА Сибинформ