Начало главной битвы: русские бойцы идут на штурм ключевой точки СВО

Бои идут на окраинах Кривой Луки. Военный эксперт Гагин сказал о важности этого события для освобождения всего Донбасса.

Источник: Аргументы и факты

Бои в Кривой Луке под Славянском позволят обеспечить успех операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации, заявил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.

Ранее сообщалось, что бойцы РФ ведут бои подступах к Кривой Луке под Славянском.

Военные каналы отмечают, что ВС РФ приближаются к Славянску с востока. За Кривой Лукой расположена Николаевка, где в 2014 году боевики ВСУ замыкали окружение Славянска, что в итоге привело к прорыву ополченцев в Донецк.

«Это еще не Славянск, но подготовка к операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации идет полным ходом. Действительно, бои, которые сейчас идут, имеют одну цель — освобождение Славянска и Краматорска, эти бои должны обеспечить успех операции», — сказал aif.ru Гагин.

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в разговоре с aif.ru ранее отмечал, что продвижение в сторону Славянска идет медленно по причине того, что боевики ВСУ более 10 лет укрепляли это направление.