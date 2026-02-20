Начало главной битвы: русские бойцы идут на штурм ключевой точки СВО

Бои в Кривой Луке под Славянском позволят обеспечить успех операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации, заявил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
Ранее сообщалось, что бойцы РФ ведут бои подступах к Кривой Луке под Славянском.
Военные каналы отмечают, что ВС РФ приближаются к Славянску с востока. За Кривой Лукой расположена Николаевка, где в 2014 году боевики ВСУ замыкали окружение Славянска, что в итоге привело к прорыву ополченцев в Донецк.
«Это еще не Славянск, но подготовка к операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации идет полным ходом. Действительно, бои, которые сейчас идут, имеют одну цель — освобождение Славянска и Краматорска, эти бои должны обеспечить успех операции», — сказал aif.ru Гагин.
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в разговоре с aif.ru ранее отмечал, что продвижение в сторону Славянска идет медленно по причине того, что боевики ВСУ более 10 лет укрепляли это направление.