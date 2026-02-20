Компания «Примкраб» оспорит 235 млн рублей штрафа за затопление судна

Компания «Примкраб» не согласна с решением суда, по которому с неё требуют почти 235 млн рублей за экологический ущерб от аварии краболова «Акванавт» в 2022 году, сообщили в пресс-службе компании.
«Компания “Примкраб” готовит апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Владивостока. Предприятие будет добиваться снижения суммы взыскания до 72 млн рублей», — говорится в сообщении.
Сразу после затопления судна в порту Зарубино «Примкраб» оперативно организовал аварийно-спасательные работы: судно было поднято в кратчайшие сроки, а акватория полностью очищена. Весь комплекс мероприятий по ликвидации последствий компания оплатила самостоятельно — на это ушло 72 млн рублей.
Однако при расчёте ущерба, по словам представителей «Примкраба», были проигнорированы ключевые факты: из 200 тонн топлива на борту вылилось не более половины. Этот перерасчёт, по их оценке, снижает размер вреда на 91 млн рублей.
«С учётом этих обстоятельств Росприроднадзор должен осуществить перерасчет суммы ущерба. Сумма взыскания не могла превысить 72 млн рублей». — заключил представитель компании.