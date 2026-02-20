Дебют совпал с днем рождения: Головкин и Шайдоров поздравили Самоделкину

Соответствующее видео опубликовал Instagram-аккаунт Национального олимпийского комитета Казахстана.
Как отметили в НОК, дебют Софьи Самоделкиной на Олимпийских играх совпал с днем ее рождения. Фигурист Шайдоров и глава НОК Головкин после выступления Самоделкиной поздравили ее с днем рождения, а боксер подарил Софье букет цветов.
«Казахстанская фигуристка установила личный рекорд, набрав 207,46 балла по сумме программ, и вошла в десятку лучших на Олимпиаде-2026. Знаковый момент в карьере!» — говорится в описании к посту.