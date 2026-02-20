Погода в Минске на 20 февраля 2026 года: на градусниках — одно, по ощущениям — холоднее

С тем, что из-за северо-западного ветра скоростью 5−10 метров в секунду по ощущениям будет значительно морознее, чем на самом деле, соглашается и сервис Яндекс. Погода. Вот только температуру воздуха 20 февраля он обещает минчанам пониже — от −6 до −8 градусов. Поэтому, собираясь выйти из дома, стоит отдать предпочтение одежде потеплее, поплотнее, которая не будет пронизываться ветром. И еще стоит позаботиться об удобной обуви: в отдельных местах на дорогах и тротуарах Минска сохраняется гололедица.