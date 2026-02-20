Погода в Минске на 20 февраля 2026 года: на градусниках — одно, по ощущениям — холоднее

Погода в Минске 20 февраля 2026 года будет находиться под влиянием антициклона, центр которого расположен над соседней Польшей. Расскажем подробнее, к каким погодным условиям готовиться жителям Минска в пятницу, 20 февраля.
Температура воздуха в Минске 20 февраля 2026 года.
Сервис pogoda.by обещает жителям столицы Беларуси в последний рабочий день недели переменную облачность, но без существенных осадков. Вероятность их выпадения очень низка — всего 5−10%.
Температура воздуха в Минске 20 февраля, по прогнозам синоптиков, ожидается от 3 до 5 ниже нуля, однако холодный северо-западный ветер скоростью 5−10 метров в секунду усилит ощущение холода.
С тем, что из-за северо-западного ветра скоростью 5−10 метров в секунду по ощущениям будет значительно морознее, чем на самом деле, соглашается и сервис Яндекс. Погода. Вот только температуру воздуха 20 февраля он обещает минчанам пониже — от −6 до −8 градусов. Поэтому, собираясь выйти из дома, стоит отдать предпочтение одежде потеплее, поплотнее, которая не будет пронизываться ветром. И еще стоит позаботиться об удобной обуви: в отдельных местах на дорогах и тротуарах Минска сохраняется гололедица.
Давление в Минске 20 февраля 2026 года.
Антициклон, установившийся над Польшей, вызовет повышение атмосферного давления в Минске 20 февраля. Если накануне оно составляло 738 мм ртутного столба, то утром составит уже 743 мм, а к вечеру достигнет 748 мм. Но так как повышение будет постепенным, то заметить влияние изменений смогут лишь очень чувствительные люди. Геомагнитная обстановка также ожидается спокойной.
