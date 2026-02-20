Россияне игнорируют зимние виды спорта и рискуют этим подорвать здоровье

«Зимнее снижение физической активности — серьёзный медицинский риск. Гиподинамия негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, ослабляет иммунитет и замедляет обмен веществ. Особенно тревожны данные по возрастной группе 60+. Для этих людей регулярная умеренная активность — например, прогулки или скандинавская ходьба — критически важна для профилактики падений, поддержания подвижности и минеральной плотности костей. Зимняя активность не обязана быть экстремальной: достаточно 30−40 минут движения на свежем воздухе несколько раз в неделю. Однако перед началом занятий, особенно людям старше 40 лет и при наличии хронических заболеваний, необходимо проконсультироваться с врачом. Это поможет подобрать безопасный режим нагрузок и избежать осложнений», — отметил эксперт.