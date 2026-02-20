Ричмонд
Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 февраля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 20 февраля 2026 года.

Овнов ждет аврал, во время которого им удастся проявить все свои скрытые таланты, стремительно и четко справляться с огромным объемом работ. Если же ситуация не потребует от представителей знака работать на пределе возможностей, день пройдет спокойно и сонно.

Тельцы рискуют что-то потерять, включая как конкретные предметы, так и выгоду или репутацию. Чтобы избежать неприятностей, им следует быть собранными и внимательными, даже несмотря на то что день к этому совершенно не склоняет. Также рекомендуется отложить дела на потом, уделив время фитнесу и релаксу.

В случае Близнецов день будет развиваться непредсказуемо. Люди, с которыми они встретятся, вопросы, которые им придется решать, и текущая ситуация вряд ли будут иметь отношение к планам представителей знака. Сюрпризы могут оказаться как позитивными, так и негативными, но они в любом случае освежат жизнь представителей знака.

Раки могут столкнуться с поверхностностью и беспечностью окружающих. Люди вокруг них будут склонны слишком легко относиться к серьезным вопросам и принимать скороспелые решения. Представителям знака вряд ли удастся изменить ситуацию и кого-то переубедить. Они смогут только контролировать то, за что отвечают сами, и набраться терпения.

Львы весь день будут опаздывать куда-то. Также представителям знака может показаться, что они все успеют, но, скорее всего, это будет самообман. Причиной этому станут их неорганизованность и импульсивность.

Дев завтра может ожидать множество споров, из-за которых не останется сил на простые дела. Окружающие будут провоцировать представителей знака на то, чтобы они вступили в какую-нибудь дискуссию, однако поддаваться этому порыву не стоит. Если ситуация выйдет из-под контроля, на ее исправление Девам потребуется немало времени, нервов и сил. Гораздо лучше направить свою взрывную энергию на что-нибудь полезное и позитивное — в этом случае Дев ждет серьезный успех.

Весам следует быть внимательнее и расторопнее: есть шанс, что кто-то из окружающих перехватит у них инициативу. Дальше развитие событий зависит уже от самих представителей знака: если они спокойно уступят, то не исключено, что впоследствии будут жалеть о своем решении. Весам не следует расслабляться.

Скорпионы не будут настроены на трудовые подвиги, и, наоборот, могут почувствовать упадок сил, из-за чего даже срочные дела будут выполняться ими небрежно. День у представителей знака пройдет под девизом «Не откладывай на послезавтра то, что можно отложить на послепослезавтра». При наличии возможности расслабиться стоит воспользоваться ей.

Стрельцам будет непросто войти в нормальный ритм, но если им все-таки удастся это сделать, день пройдет очень продуктивно. Чтобы настроить себя на нужный лад, следует принять контрастный душ с утра и хотя бы на некоторое время включить бодрящую музыку. Это поможет преодолеть апатию и задаст дню нужный темп — энергичный, стремительный и позитивный. Также рекомендуется потратить день на общение с интересными людьми.

Козероги будут склонны до последнего тянуть с решением какой-то задачи, а когда они наконец приступят к нему, на реализацию уйдет куда больше времени и сил, чем в другой день. Скорее всего, Козероги придумают предлог отложить на пару дней то, что им нужно сделать завтра.

Водолеям, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. При этом окружающие и сами будут сторониться их активности, которая далеко не всегда будет уместной. Излишний трудовой энтузиазм завтра не принесет большой пользы никому, обернувшись только ненужной суетой и хаосом. Лучше потратить этот день на себя самих и по возможности не браться за большие и ответственные проекты.

Рыбы весь день будут строить планы своего обогащения. Им не следует торопиться с воплощением этих грандиозных проектов в жизнь. Скорее всего, идеи обогащения, пришедшие представителям знака в голову, будут весьма далеки от реальности. В такие дни рекомендуется отдыхать или медитировать, передает 1001goroskop.ru.