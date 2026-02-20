Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 февраля

Водолеям, скорее всего, придется вести собственную игру, не посвящая в нее остальных. При этом окружающие и сами будут сторониться их активности, которая далеко не всегда будет уместной. Излишний трудовой энтузиазм завтра не принесет большой пользы никому, обернувшись только ненужной суетой и хаосом. Лучше потратить этот день на себя самих и по возможности не браться за большие и ответственные проекты.