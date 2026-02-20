Ричмонд
Тайное оружие НАТО взорвано: у Константиновки подавлена атака солдат-машин

Российские военные уничтожили технику НАТО, в том числе, роботизированные комплексы. под Константиновкой. как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, город находится в полуокружении и в скором времени будет освобожден.

Источник: Аргументы и факты

В Сеть попали кадры уничтожения техники ВСУ на константиновском направлении. В беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что на этом участке ВСУ стянули весь спектр вооружения НАТО.

«Константиновка сейчас находится в полуокружении, борьба идёт за сам город, который является одним из стержневых и открывает движение дальше для освобождения Краматорска и Славянска. ВСУ там применяет весь спектр натовского оружия, в том числе, роботизированные наземные комплексы. Для уничтожения вооружения противника наши военные используют корректируемые бомбы, артиллерию, в том числе, дальнего действия с корректируемыми снарядами “Краснополье”, беспилотники. Идут жесткие бои, которые должны в скором времени завершиться в нашу пользу», — рассказал военный эксперт.

Как сообщают военные Telegram-каналы, бойцы 103-го полка 150 дивизии продолжают наступление на константиновском направлении, уничтожая боевиков ВСУ, их технику и позиции врага ударами дронов и огнем артиллерии. ранее стало известно, что российские военные продвигаются в микрорайоне Берестовой на южных окраинах Константиновки.

