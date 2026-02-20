Тайное оружие НАТО взорвано: у Константиновки подавлена атака солдат-машин

«Константиновка сейчас находится в полуокружении, борьба идёт за сам город, который является одним из стержневых и открывает движение дальше для освобождения Краматорска и Славянска. ВСУ там применяет весь спектр натовского оружия, в том числе, роботизированные наземные комплексы. Для уничтожения вооружения противника наши военные используют корректируемые бомбы, артиллерию, в том числе, дальнего действия с корректируемыми снарядами “Краснополье”, беспилотники. Идут жесткие бои, которые должны в скором времени завершиться в нашу пользу», — рассказал военный эксперт.