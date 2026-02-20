Рейс из Москвы в Братск задерживается из-за непогоды 20 февраля

Это уже не первый случай, когда погода вносит коррективы в график полетов. Накануне, 19 февраля, самолет АТР-72, летевший из Иркутска в Усть-Кут, второй раз за неделю ушел на запасной аэродром в Братск. Как ранее сообщала КП-Иркутск, борт с 68 пассажирами вылетел из Иркутска в 14:00 и должен был вернуться в 18:10, но в 16:22 приземлился в Братске. Погода так и не наладилась, поэтому вылет перенесли на утро 20 февраля. Все это время пассажиры находились в гостинице, им предоставили питание.