В Омске создана общественная организация ветеранов прокуратуры

Отмечается, что ранее в регионе действовал совет ветеранов прокуратуры Омской области. По состоянию на 2019 год в его состав также входили Лариса Кичигина и Виктор Штейнбах. Создание новой общественной организации направлено на расширение форм поддержки пенсионеров надзорных органов и сохранение преемственности традиций прокурорского корпуса региона.