В Омске создана общественная организация ветеранов прокуратуры

В Омске появилась новая региональная общественная организация для ветеранов надзорных органов. Омская региональная общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры (ОРОО «ВИПП») официально зарегистрирована 18 февраля 2026 года. Юридический адрес организации расположен в здании администрации Центрального административного округа города Омска.
Председателем правления избран Михаил Сафронов, судья Восьмого арбитражного апелляционного суда. Ранее он занимал должность судьи Центрального районного суда города Омска с 2012 по 2021 год.
Среди учредителей организации — бывший заместитель прокурора Омской области Виктор Штейнбах, проработавший почти 40 лет в органах прокуратуры, Мария Полищук, ранее занимавшая должность начальника отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области, а также Лариса Кичигина, ранее работавшая ведущим специалистом Управления Министерства юстиции по Омской области.
Отмечается, что ранее в регионе действовал совет ветеранов прокуратуры Омской области. По состоянию на 2019 год в его состав также входили Лариса Кичигина и Виктор Штейнбах. Создание новой общественной организации направлено на расширение форм поддержки пенсионеров надзорных органов и сохранение преемственности традиций прокурорского корпуса региона.
ОРОО «ВИПП» планирует заниматься организацией мероприятий для ветеранов, правовым просвещением и содействием в решении социальных вопросов бывших сотрудников прокуратуры и судебных органов Омской области. Уставные цели и задачи организации будут реализовываться в рамках действующего законодательства Российской Федерации об общественных объединениях.
