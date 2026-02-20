Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске создана общественная организация ветеранов прокуратуры

Возглавил ее судья Восьмого арбитражного апелляционного суда Михаил Сафронов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске появилась новая региональная общественная организация для ветеранов надзорных органов. Омская региональная общественная организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры (ОРОО «ВИПП») официально зарегистрирована 18 февраля 2026 года. Юридический адрес организации расположен в здании администрации Центрального административного округа города Омска.

Председателем правления избран Михаил Сафронов, судья Восьмого арбитражного апелляционного суда. Ранее он занимал должность судьи Центрального районного суда города Омска с 2012 по 2021 год.

Среди учредителей организации — бывший заместитель прокурора Омской области Виктор Штейнбах, проработавший почти 40 лет в органах прокуратуры, Мария Полищук, ранее занимавшая должность начальника отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области, а также Лариса Кичигина, ранее работавшая ведущим специалистом Управления Министерства юстиции по Омской области.

Отмечается, что ранее в регионе действовал совет ветеранов прокуратуры Омской области. По состоянию на 2019 год в его состав также входили Лариса Кичигина и Виктор Штейнбах. Создание новой общественной организации направлено на расширение форм поддержки пенсионеров надзорных органов и сохранение преемственности традиций прокурорского корпуса региона.

ОРОО «ВИПП» планирует заниматься организацией мероприятий для ветеранов, правовым просвещением и содействием в решении социальных вопросов бывших сотрудников прокуратуры и судебных органов Омской области. Уставные цели и задачи организации будут реализовываться в рамках действующего законодательства Российской Федерации об общественных объединениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Омским дворникам предлагают одну из самых низких зарплат во всей Сибири.