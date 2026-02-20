Удар под дых ВСУ откуда не ждали: главная новость СВО 20 февраля

«По Краматорску наши ВКС уже работали и продолжают работать беспилотные системы. Причем удары наносятся по пунктам временной дислокации противника. Чаще всего, враг базируется в промзонах. Славянск и Краматорск изобилуют промзонами еще советской постройки. Противник их выбирает ввиду того, что все промышленные объекты в Советском Союзе дублировали некоторые помещения под землей, то есть под землей есть обширная сеть объектов, где удобно размещать личный состав, склады горючего, боеприпасов, боекомплектов тылового обеспечения. По ним мы наносим удары», — уточнил Гагин.