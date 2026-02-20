Удар под дых ВСУ откуда не ждали: главная новость СВО 20 февраля

Армия РФ неуклонно приближается к Славянску с восточного направления. Русские бойцы ведут ожесточенные сражения на подступах к Кривой Луке.
За поселком Кривая Лука расположена Николаевка, где в 2014 году украинские формирования, замкнув кольцо вокруг Славянска, спровоцировали дальнейший прорыв народных ополченцев в Донецк.
Бои, развернувшиеся в Кривой Луке, имеют решающее значение для успеха грядущей операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации, подчеркнул в беседе с aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Действительно, бои, которые сейчас идут, имеют одну цель — освобождение Славянска и Краматорска, эти бои должны обеспечить успех операции», — сказал Гагин.
В глубоких подземных укрытиях, скрытых под промышленными зонами Славянска и Краматорска, украинские войска разместили личный состав, а также тщательно замаскировали склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. По некоторым из этих укрытий уже наносились прицельные удары российскими беспилотниками и авиацией ВКС РФ, сообщил эксперт.
«По Краматорску наши ВКС уже работали и продолжают работать беспилотные системы. Причем удары наносятся по пунктам временной дислокации противника. Чаще всего, враг базируется в промзонах. Славянск и Краматорск изобилуют промзонами еще советской постройки. Противник их выбирает ввиду того, что все промышленные объекты в Советском Союзе дублировали некоторые помещения под землей, то есть под землей есть обширная сеть объектов, где удобно размещать личный состав, склады горючего, боеприпасов, боекомплектов тылового обеспечения. По ним мы наносим удары», — уточнил Гагин.
Военный эксперт добавил, что удары по подземным укреплениям являются неотъемлемой частью подготовительных мероприятий перед штурмом Славянска и Краматорска.
«Штурмовать такие города в лоб — недопустимо. В любом случае, первыми в бой пойдут разведка, ВКС, беспилотные системы, и лишь после их работы туда войдет обычный боец», — особо отметил Гагин.