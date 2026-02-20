Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цивилева вручила госнаграды участникам СВО

Цивилева вручила госнаграды проходящим лечение и реабилитацию участникам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева вручила государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в первом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского, сообщили в Минобороны России.

«Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручила государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в первом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье», — говорится в сообщении.

Как отметили в МО РФ, Цивилева в рамках посещения госпиталя проинспектировала условия лечения и реабилитации военнослужащих, а также поздравила их с Днем защитника Отечества.

«Вы, наши защитники, своим героизмом, мужеством, силой воли, силой духа, своим терпением, мудростью учите многих в нашей стране по-настоящему любить свою Родину. Любить ее через свой личный пример», — сказала она.

Отличившимся военнослужащим были вручены государственные и ведомственные награды, в том числе ордена Мужества, а также медали Жукова и «Участнику специальной военной операции».

Узнать больше по теме
Анна Цивилева: биография замминистра обороны и главы «Колмара»
Сегодня бывший врач-психиатр Анна Цивилева — действительный государственный советник 3 класса, работающий на высокой государственной должности в Министерстве обороны. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше