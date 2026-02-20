Цивилева вручила госнаграды участникам СВО

«Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручила государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в первом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье», — говорится в сообщении.