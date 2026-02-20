Цивилева вручила госнаграды участникам СВО

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Статс-секретарь — замминистра обороны РФ Анна Цивилева вручила государственные награды участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в первом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского, сообщили в Минобороны России.
«Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручила государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию в первом филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье», — говорится в сообщении.
Как отметили в МО РФ, Цивилева в рамках посещения госпиталя проинспектировала условия лечения и реабилитации военнослужащих, а также поздравила их с Днем защитника Отечества.
«Вы, наши защитники, своим героизмом, мужеством, силой воли, силой духа, своим терпением, мудростью учите многих в нашей стране по-настоящему любить свою Родину. Любить ее через свой личный пример», — сказала она.
Отличившимся военнослужащим были вручены государственные и ведомственные награды, в том числе ордена Мужества, а также медали Жукова и «Участнику специальной военной операции».