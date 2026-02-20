Мошенники перед 23 февраля обновили схему с якобы выплатой дивидендов

Легенда злоумышленников гласит, что россиянам в возрасте 35−65 лет положены дивиденды в размере не менее 80 тысяч рублей в честь Дня защитника Отечества. Под предлогом якобы необходимой уплаты налога с «дивидендов» или уточнения их суммы жертву перенаправляют на фишинговый сайт, где выманивают деньги и персональные данные.