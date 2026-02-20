Мошенники перед 23 февраля обновили схему с якобы выплатой дивидендов

Мошенники обновили старую схему с разводом под предлогом выплаты дивидендов. С этой легендой они активизировались накануне 23 февраля.
«Специалисты… зафиксировали обновление мошеннической схемы “Дивиденды от “ГазИнвеста”. Злоумышленники адаптировали легенду под приближающийся праздник 23 февраля, предлагая россиянам получить якобы положенные государственные выплаты”, — пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Angara Security.
Легенда злоумышленников гласит, что россиянам в возрасте 35−65 лет положены дивиденды в размере не менее 80 тысяч рублей в честь Дня защитника Отечества. Под предлогом якобы необходимой уплаты налога с «дивидендов» или уточнения их суммы жертву перенаправляют на фишинговый сайт, где выманивают деньги и персональные данные.
Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме с якобы пожизненной выплатой дивидендов.
Как «куратор по дивидендам» обманул 48-летнего жителя Лянтора на 340 тысяч рублей, читайте здесь на KP.RU.
Житель Инзенского района также потерял почти полмиллиона рублей из-за мошенников. Мужчина попробовал заработать на инвестициях, но остался без денег и дохода.