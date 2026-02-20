Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники перед 23 февраля обновили схему с якобы выплатой дивидендов

Аферисты обещают россиянам дивиденды от «ГазИнвест» и выманивают деньги.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники обновили старую схему с разводом под предлогом выплаты дивидендов. С этой легендой они активизировались накануне 23 февраля.

«Специалисты… зафиксировали обновление мошеннической схемы “Дивиденды от “ГазИнвеста”. Злоумышленники адаптировали легенду под приближающийся праздник 23 февраля, предлагая россиянам получить якобы положенные государственные выплаты”, — пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Angara Security.

Легенда злоумышленников гласит, что россиянам в возрасте 35−65 лет положены дивиденды в размере не менее 80 тысяч рублей в честь Дня защитника Отечества. Под предлогом якобы необходимой уплаты налога с «дивидендов» или уточнения их суммы жертву перенаправляют на фишинговый сайт, где выманивают деньги и персональные данные.

Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме с якобы пожизненной выплатой дивидендов.

Как «куратор по дивидендам» обманул 48-летнего жителя Лянтора на 340 тысяч рублей, читайте здесь на KP.RU.

Житель Инзенского района также потерял почти полмиллиона рублей из-за мошенников. Мужчина попробовал заработать на инвестициях, но остался без денег и дохода.