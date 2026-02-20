В Омске задержали большую часть утренних рейсов

По состоянию на 8:00 пятницы, 20 февраля 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о существенных задержках 6 из 7 утренних рейсов. В некоторых случаях вылет перенесен более чем на 2 часа.
Большинство не состоявшихся вовремя вылетов планировалось по маршруту Омск — Москва.
Так, в 6:24 в столицу вылетел борт, «опоздавший» на 64 минуты. На момент публикации по тому же направлению отправился еще один борт: на 1 час и 51 минуту позднее, он стартовал в 7:41.
В свою очередь, на 8:20 предварительно перенесли вылет рейса в Москву, который изначально планировался на 7:05. Следом в 8:35 в столичный Домодедово должен вылететь борт, стоявший в графике на 6:25.
Однако на момент публикации самой продолжительной задержкой является перенос рейса по маршруту Омск — Казань. Предполагается, что он отправится в пункт назначения в 9:10 вместо 6:45, то есть почти на 2 с половиной часа позже намеченного.
Стоит отметить, что в Москве фиксируются неблагоприятные метеоусловия, включая обильный снегопад, что могло сказаться на графике полетов.