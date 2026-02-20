Путин потребовал от судей строже контролировать обоснованность арестов

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля принял участие в ежегодном совещании судей, которое прошло в Верховном суде. Это первое его посещение высшей судебной инстанции после назначения нового председателя Игоря Краснова.
В зале присутствовали руководители силовых ведомств и высшие должностные лица, в том числе директор ФСБ Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МВД Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Путин напомнил, что заключение под стражу по экономическим преступлениям должно применяться как исключительная мера. По его словам, в 2025 году число арестов снизилось на 6,2%, а количество случаев домашнего ареста выросло на 2%. Президент подчеркнул, что при незначительных правонарушениях лишение свободы не всегда оправдано, однако наказание должно быть неизбежным.
Краснов сообщил, что удовлетворяемость ходатайств об аресте остается высокой — 88% по заключению под стражу и 98% по продлению сроков. Он отметил, что по тяжким преступлениям альтернативы аресту нет, но в делах с невысокой общественной опасностью суды должны шире применять домашний арест.
По словам главы Верховного суда, в 2025 году реальное лишение свободы назначено 125 тысячам осужденных — это 26% от общего числа. Еще 320 тысяч человек получили альтернативные наказания.
Путин поручил держать под контролем обоснованность арестов и следить за сроками рассмотрения дел в отношении обвиняемых, находящихся под стражей.
Президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина заявила, что доля альтернативных наказаний растет, однако, по ее мнению, этого пока недостаточно.
Отдельное внимание на совещании уделили социальной направленности работы судов. Путин подчеркнул необходимость защиты прав участников специальной военной операции и их семей. Краснов сообщил, что вопросы выплат, льгот и жилищного обеспечения военнослужащих находятся на особом контроле Верховного суда.
Глава ВС отметил, что практика по предоставлению социальных гарантий должна быть единообразной по всей стране и не допускать произвольного толкования норм в регионах.
В завершение Краснов подчеркнул, что правосудие должно быть основано на законе и разъяснениях Верховного суда.
Читайте также: Противостояние между Зеленским и Залужным перешло в активную фазу.