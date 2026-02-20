Путин потребовал от судей строже контролировать обоснованность арестов

Путин напомнил, что заключение под стражу по экономическим преступлениям должно применяться как исключительная мера. По его словам, в 2025 году число арестов снизилось на 6,2%, а количество случаев домашнего ареста выросло на 2%. Президент подчеркнул, что при незначительных правонарушениях лишение свободы не всегда оправдано, однако наказание должно быть неизбежным.