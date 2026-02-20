Омичей ждут трёхдневные выходные и короткая рабочая неделя

В 2026 году россиян ожидают долгожданные трёхдневные выходные в честь Дня защитника Отечества. Согласно производственному календарю, праздник выпадает на понедельник, 23 февраля, и будет сопровождаться дополнительными выходными 21 и 22 февраля. Таким образом, россияне смогут отдыхать с 21 по 23 февраля.