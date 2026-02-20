Опер Игнатов: Долина должна обратиться с заявлением из-за угроз неизвестных

«Уверен, что этих неизвестных телефонных хулиганов могут вычислить и поймать. наказание зависит от того, что они пишут в сообщениях или говорят, когда звонят. Если угрожают жизни и здоровью, то уголовное дело может быть возбуждено по статье “Угроза убийством”. Но, скорее всего, речь будет идти о хулиганстве, если не причинено никакого вреда пострадавшей, кроме морального», — сказал эксперт.