Опер Игнатов: Долина должна обратиться с заявлением из-за угроз неизвестных

Представитель Ларисы Долиной сообщил СМИ, что артистке поступают угрозы от неизвестных, в связи с чем он обратился в суд с просьбой закрыть судебные заседания по делу обманувших ее мошенников. Если артистка обратится по факту угроз в правоохранительные органы, этих хейтеров могут вычислить и наказать, объяснил aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
«Уверен, что этих неизвестных телефонных хулиганов могут вычислить и поймать. наказание зависит от того, что они пишут в сообщениях или говорят, когда звонят. Если угрожают жизни и здоровью, то уголовное дело может быть возбуждено по статье “Угроза убийством”. Но, скорее всего, речь будет идти о хулиганстве, если не причинено никакого вреда пострадавшей, кроме морального», — сказал эксперт.
Игнатов обратил внимание, что наказание телефонным хулиганам в определенной мере будет зависеть от показаний Ларисы Долиной.
«Если Долина предоставит справки о том, что после угроз у неё были гипертонические кризы, предынфарктное состояние или что-либо ещё, то есть, были тяжкие последствия в виде расстройства здоровья, то “телефонным хулиганам” могут вменить уже уголовную ответственность», — объяснил Игнатов.
Ранее криминалист поделился мнением с aif.ru, кто может угрожать Ларисе Долиной.