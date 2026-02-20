Трамп: правительство США опубликует документы об инопланетянах и НЛО

«Учитывая огромный интерес, я поручу военному министру, а также всем причастным министерствам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и НЛО, а также любой другой информации, относящейся к этой очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.