Трамп: правительство США опубликует документы об инопланетянах и НЛО

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американское правительство начнёт публиковать документы о неопознанных летающих объектах, а также «внеземных формах жизни».
Трамп уточнил, что, в частности, он поручит это министру войны США Питу Хегсету.
«Учитывая огромный интерес, я поручу военному министру, а также всем причастным министерствам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и НЛО, а также любой другой информации, относящейся к этой очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Напомним, в феврале бывший американский лидер Барак Обама поделился, что верит в существование инопланетян, по его словам, «они реальны». В 2021 году Обама рассказал о снимках с НЛО, хранящихся в секретных архивах Пентагона. По его словам, действительно существуют съёмки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено.
Ранее Трамп заявил, что Обама раскрыл секретную информацию, когда рассказал, что инопланетяне существуют. При этом он отметил, что не знает, реальны инопланетяне или нет.