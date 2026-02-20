Медведев заявил об отсутствии кадрового кризиса в Росси в условиях СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в стране нет кадрового кризиса, несмотря на отток специалистов в начале специальной военной операции.
По его словам, в тот период действительно произошли изменения на рынке труда, однако они затронули лишь отдельные категории работников. Медведев подчеркнул, что нехватки инженеров, конструкторов и рабочих рук не наблюдается.
Об этом он рассказал в интервью радиоведущему Сергею Стиллавину на платформе «Смотрим.ру». Политик отметил, что все ключевые сферы экономики и общественной жизни продолжают работать стабильно.
Кроме того, Медведев заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс не только выдержал нагрузку, но и значительно увеличил объемы выпуска военной продукции. По его оценке, отрасль стала одним из лидеров по темпам развития и внедрению новых технологий.
