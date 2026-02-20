Власти США готовятся обнародовать документы об НЛО: что сказал Трамп

В Соединенных Штатах всерьез рассматривают вопрос существования инопланетян. Эту тему поднял экс-президент страны Барак Обама. За ним последовал нынешний американский лидер Дональд Трамп. Он сообщил, что правительство США начнет публиковать материалы об инопланетянах и НЛО. Так глава Белого дома заявил в своей соцсети.
По его словам, инопланетяне неожиданно вызвали огромный интерес в США. В связи с этим хозяин Белого дома решил поручить военному министру Питу Хегсету начать судебный процесс по этому вопросу.
«Я поручу… использовать правительственные документы, нынешнюю инопланетную и внеземную жизнь, неопознанные аномальные факторы и неопознанные летающие объекты, а также любую другую информацию, относящуюся к этой очень важной, но чрезвычайно интересной и значимой теме», — анонсировал Дональд Трамп.
По словам американского лидера, Барак Обама раскрыл «секретную информацию» о внеземной жизни. Ранее в интервью экс-президент США заявил о существовании инопланетян.