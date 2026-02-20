Власти США готовятся обнародовать документы об НЛО: что сказал Трамп

В Соединенных Штатах всерьез рассматривают вопрос существования инопланетян. Эту тему поднял экс-президент страны Барак Обама. За ним последовал нынешний американский лидер Дональд Трамп. Он сообщил, что правительство США начнет публиковать материалы об инопланетянах и НЛО. Так глава Белого дома заявил в своей соцсети.