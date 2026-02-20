Ричмонд
На Левобережье Омска построят дом с двухуровневым паркингом на 196 машин

Архитектурно-градостроительный совет одобрил проект жилого комплекса на Шаронова с объектами обслуживания и развитой инфраструктурой.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском округе Омска на улице Шаронова планируется строительство нового многоквартирного дома с двухуровневым подземным паркингом. Проект получил одобрение на заседании Архитектурно-градостроительного совета города.

Жилой комплекс переменной этажности будет выполнен в розовых тонах и включит 471 квартиру, 20 коммерческих помещений и 277 кладовых. Парковочная зона рассчитана на размещение 196 автомобилей.

Согласно представленным эскизам, придомовая территория будет благоустроена с обильным озеленением: посадкой деревьев и кустарников, созданием пешеходных зон и мест для отдыха. Расположение комплекса обеспечит жителям удобный доступ к спортивным объектам района, включая хоккейную арену.

Этажность дома будет разной. Фото: телеграмм-канал Сергея Шелеста.

Проект предусматривает комплексное освоение территории с созданием не только жилых, но и вспомогательных помещений для обслуживания населения. Сроки начала строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию будут определены после завершения подготовки проектно-сметной документации и получения разрешения на строительство.

