На Левобережье Омска построят дом с двухуровневым паркингом на 196 машин

Проект предусматривает комплексное освоение территории с созданием не только жилых, но и вспомогательных помещений для обслуживания населения. Сроки начала строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию будут определены после завершения подготовки проектно-сметной документации и получения разрешения на строительство.