На Левобережье Омска построят дом с двухуровневым паркингом на 196 машин

В Кировском округе Омска на улице Шаронова планируется строительство нового многоквартирного дома с двухуровневым подземным паркингом. Проект получил одобрение на заседании Архитектурно-градостроительного совета города.
Жилой комплекс переменной этажности будет выполнен в розовых тонах и включит 471 квартиру, 20 коммерческих помещений и 277 кладовых. Парковочная зона рассчитана на размещение 196 автомобилей.
Согласно представленным эскизам, придомовая территория будет благоустроена с обильным озеленением: посадкой деревьев и кустарников, созданием пешеходных зон и мест для отдыха. Расположение комплекса обеспечит жителям удобный доступ к спортивным объектам района, включая хоккейную арену.
Этажность дома будет разной. Фото: телеграмм-канал Сергея Шелеста.
Проект предусматривает комплексное освоение территории с созданием не только жилых, но и вспомогательных помещений для обслуживания населения. Сроки начала строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию будут определены после завершения подготовки проектно-сметной документации и получения разрешения на строительство.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
«На нас летел горящий пепел»: очевидцы рассказали о пожаре на 22-ом этаже в Омске.
В омских «Кварталах Драверта» ввели в эксплуатацию новую котельную.