Диетолог Кованова назвала супы для похудения

Суп, вопреки распространенному мнению, не является обязательным элементом ежедневного рациона, отметила в беседе aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова. При этом она уточнила, такие блюда будут полезны тем, кто заботится о своей фигуре и хочет похудеть.