Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Кованова назвала супы для похудения

Какие супы помогают сбрасывать вес, рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Суп, вопреки распространенному мнению, не является обязательным элементом ежедневного рациона, отметила в беседе aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова. При этом она уточнила, такие блюда будут полезны тем, кто заботится о своей фигуре и хочет похудеть.

«ЖКТ прекрасно работает и без супов, если в меню достаточно воды, клетчатки и белка. Если недостаточно — супы будут работать как инструмент, решающий эту проблему», — отметила эксперт.

Диетолог объяснила, как супы помогают в борьбе с лишним весом.

«Для людей, желающих похудеть, лёгкие овощные или бобовые супы (например, чечевичный, минестроне, куриный с овощами) могут быть полезны — они дают чувство насыщения, помогают контролировать вес и снижают нагрузку на пищеварение», — добавила она.

Ранее Кованова рассказала о том, кому строго противопоказаны пельмени.