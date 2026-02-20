Диетолог Кованова назвала супы для похудения

Суп, вопреки распространенному мнению, не является обязательным элементом ежедневного рациона, отметила в беседе aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова. При этом она уточнила, такие блюда будут полезны тем, кто заботится о своей фигуре и хочет похудеть.
«ЖКТ прекрасно работает и без супов, если в меню достаточно воды, клетчатки и белка. Если недостаточно — супы будут работать как инструмент, решающий эту проблему», — отметила эксперт.
Диетолог объяснила, как супы помогают в борьбе с лишним весом.
«Для людей, желающих похудеть, лёгкие овощные или бобовые супы (например, чечевичный, минестроне, куриный с овощами) могут быть полезны — они дают чувство насыщения, помогают контролировать вес и снижают нагрузку на пищеварение», — добавила она.
