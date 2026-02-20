Страховая компания взыскала с новосибирца более 400 тысяч после ДТП

Житель Новосибирской области возместил страховой компании 412,5 тысячи рублей после ДТП. Именно такую сумму убытков понесла компания из-за того, что сибиряк предоставил недостоверные сведения при оформлении ОСАГО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
Страховая компания подала в суд иск о возмещении убытков, понесенных после ДТП. Тогда транспортное средство получило механические повреждения, а так как его владелец имел страховку, то ему было выплачено возмещение.
Однако выяснилось, что при заключении договора ОСАГО владелец авто предоставил недостоверные сведения о цели использования машины. А, согласно указанию Центробанка РФ, тарифы по ОСАГО для транспорта, который используется для пассажирских перевозок, отличаются от тарифов для личного использования.
— Предоставление ложных сведений привело к необоснованному занижению стоимости страховой премии. Именно это стало причиной обращения компании в суд, — добавили в пресс-службе.
Суд удовлетворил требования истца, взыскав с водителя 400 тысяч рублей и судебные расходы в размере 12,5 тысячи рублей. Исполнительный документ поступил приставам. Новосибирца уведомили о судебном решении, и он добровольно погасил всю сумму в установленный срок.