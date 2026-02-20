Астроном Киселев объяснил, почему в США заговорили об инопланетянах

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в беседе с aif.ru объяснил, почему Барак Обама именно сейчас заявил, что верит в инопланетян.
Напомним, экс-президент США в интервью американскому блогеру признался, что верит в существование инопланетян, хоть и не видел их. При этом бывший глава Белого дома упомянул знаменитую «Зону 51» в Неваде — суперзасекреченный объект американских Военно-воздушных сил. Он заверил, что пришельцев там не держат, если, конечно, против президентов США не существует заговор и от них эту информацию скрывают.
«Будучи бывшим президентом, Обама освобожден от многих ограничений, которые накладывает действующая должность. Он больше не связан строгими протоколами и необходимостью поддерживать определенный имидж, что позволяет ему высказываться более откровенно на темы, которые ранее могли быть сочтены политически рискованными или преждевременными. Это дает ему свободу делиться личными размышлениями и мнениями, которые могли сформироваться за годы пребывания у власти», — отметил Киселев.
Астроном добавил, что заявление об инопланетянах может быть также способом привлечь к себе внимание.
«Не стоит исключать и того, что Обама, как харизматичный оратор, мог использовать эту тему для привлечения внимания к своим выступлениям или проектам, а также для поддержания своего образа человека, способного говорить на любые темы, даже самые необычные. В конце концов, тема инопланетян всегда вызывает отклик у публики», — подытожил Киселев.
Ранее эксперт Ник Поуп, занимавшийся расследованием дел по неопознанным летающим объектам для министерства обороны Великобритании в 90-х годах прошлого века, сообщил, что Обама может быть частью кампании по подготовке населения планеты к раскрытию серьезной информации об инопланетной жизни.
Напомним, в январе 2026 года американский режиссёр-документалист Марк Кристофер Ли заявил Daily Star, что 8 июля 2026 года президент США Дональд Трамп сделает «самое важное заявление в истории человечества» о контакте с инопланетянами, он даже уже написал речь. Дата якобы выбрана не случайно — 8 июля 1947 года стал историческим моментом, когда мир впервые узнал о «захваченной летающей тарелке» в Нью-Мексико.