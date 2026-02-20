Что известно о загадочной смерти Гриффитса: миллионер и сооснователь компании ASOS умер в Таиланде

В Таиланде неожиданно скончался 58-летний миллионер Квентин Гриффитс. Он был сооснователем известной на весь мир компании ASOS. Миллионер выпал с балкона, утверждает газета Daily Mail.
По словам правоохранителей, Квентин Гриффитс жил на 17 этаже в квартире в Паттайе. Никаких следов насильственной смерти к настоящему моменту установлено не было. Однако правоохранители не исключают такую возможность.
Как отметили в полиции, вскоре будет проведена патологоанатомическая экспертиза. Затем можно будет детальнее говорить о причинах смерти миллионера.
