Что известно о загадочной смерти Гриффитса: миллионер и сооснователь компании ASOS умер в Таиланде

Сооснователь ASOS Квентин Гриффитс умер после падения с балкона в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

В Таиланде неожиданно скончался 58-летний миллионер Квентин Гриффитс. Он был сооснователем известной на весь мир компании ASOS. Миллионер выпал с балкона, утверждает газета Daily Mail.

По словам правоохранителей, Квентин Гриффитс жил на 17 этаже в квартире в Паттайе. Никаких следов насильственной смерти к настоящему моменту установлено не было. Однако правоохранители не исключают такую возможность.

Как отметили в полиции, вскоре будет проведена патологоанатомическая экспертиза. Затем можно будет детальнее говорить о причинах смерти миллионера.

Несколькими днями ранее скончался борец за гражданские права и экс-кандидат в президенты США Джесси Джексон. Он умер в возрасте 84 лет. Джесси Джексон ушел из жизни 17 февраля.

