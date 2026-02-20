Ричмонд
«Искандер» ликвидировал склады с 90 БПЛА ВСУ в Черниговской области

Российские военные уничтожили площадку и склады с ударными БПЛА дальнего действия украинских войск в Черниговской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили площадку и склады с ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области, заявил начальник пресс-центра российской группировки войск «Север» Василий Межевых.

Он уточнил, что удар нанёс расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Объекты украинских войск находились в районе Нежина.

«В районе Нежина ударом ОТРК “Искандер” уничтожена площадка и места хранения ударных БПЛА дальнего действия ВСУ. Противник потерял более 90 беспилотников, а также до двух взводов личного состава операторов», — заявил Межевых.

Помимо этого, выявлены и ликвидированы 18 пунктов управления беспилотной авиацией, склад боеприпасов, а также склад материальных средств украинских войск.

Ранее сообщалось, что военные РФ уничтожили казармы учебного центра подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов в районе населённого пункта Прогресс в Черниговской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

