Депутат ГД Якубовский: Долги за услуги ЖКХ могут начать взыскивать онлайн

В РФ задолженность за жилищно-коммунальные услуги могут начать взыскивать онлайн через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Правительство утвердило план мероприятий, предусматривающих внедрение цифровой платформы для онлайн-информирования россиян о задолженности по ЖКХ к 2028 году.
— Принятие федерального закона, закрепляющего правовой механизм данной системы, планируется до февраля 2028 года, — цитирует парламентария РИА Новости.
Речь идет о цифровизации уже действующей процедуры, а не о введении новых штрафов, пояснил Якубовский.
По его словам, уведомления о задолженности будут приходить в личные кабинеты граждан на «Госуслугах», а заявления в суд смогут подаваться в электронном виде. Такой эксперимент уже проводится в нескольких регионах.
Федеральная антимонопольная служба приступила к проведению масштабных проверок тарифов на коммунальные услуги в регионах РФ после многочисленных обращений россиян. Объектами контроля станут тарифы на электроэнергию, отопление, газификацию, водоснабжение и водоотведение. С чем связано повышение цен на услуги УК рассказал председатель жилищного Союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин.