Генерал Соболев сказал, кто решит вопрос об отправке на СВО Тимура Иванова

«Заместителя министра обороны отправлять в качестве штурмовика, наверное, это слишком, поэтому такое решение не принято. Я не думаю, что его вообще могут отправить на СВО. Такое решение должно было быть принято, как минимум, на уровне министра обороны, а не военного комиссариата. Нужно разобраться, по какой статье он осужден или еще ведется расследование, потому что не по всем статьям могут заключить контракт и отправить на СВО», — объяснил он.