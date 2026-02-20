Ричмонд
Генерал Соболев сказал, кто решит вопрос об отправке на СВО Тимура Иванова

Тимур Иванов обратился в суд из-за отсутствия официального ответа на его просьбу об отправке на СВО. Генерал Виктор Соболев объяснил, как может быть решён вопрос об отправке экс-замминистра обороны на СВО.

Источник: Аргументы и факты

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов подал иск к военному ведомству из-за отсутствия официального ответа на просьбу отправить его на СВО. В своем заявлении бывший замминистра МО РФ указал, что готов заключить контракт на прохождение военной службы в зоне СВО на любой воинской должности. О том, кто может решить вопрос о заключении контракта и Ивановым и его отправке на СВО, aif.ru сказал генерал, депутат Госдумы Виктор Соболев.

«Заместителя министра обороны отправлять в качестве штурмовика, наверное, это слишком, поэтому такое решение не принято. Я не думаю, что его вообще могут отправить на СВО. Такое решение должно было быть принято, как минимум, на уровне министра обороны, а не военного комиссариата. Нужно разобраться, по какой статье он осужден или еще ведется расследование, потому что не по всем статьям могут заключить контракт и отправить на СВО», — объяснил он.

Экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов уже подавал заявление об отправке на СВО в июле 2025 года. Тогда он просил заключить контракт с учетом его воинского звания майора, но ему отказали, мотивировав это решение отсутствием должности по его воинской специальности. Тогда Иванов повторно подал заявление.

Напомним, Тимура Иванова осудили на 13 лет колонии за растрату при покупке двух паромов для Керченской переправы и вывод свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Также суд назначил ему штраф в 100 млн рублей.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше