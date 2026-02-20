Ричмонд
Скончался известный омский художник Геннадий Канунников

Мастер пейзажа и натюрморта ушел из жизни в возрасте 76 лет накануне своего дня рождения.

Источник: Комсомольская правда

17 февраля 2026 года скончался признанный омский живописец Геннадий Канунников. Художник не дожил несколько недель до своего 77-летия. О трагическом событии сообщили в Омском региональном отделении Всероссийского творческого объединения «Союз художников России».

Творчество Канунникова высоко ценилось как в Омской области, так и за её пределами. На протяжении нескольких десятилетий его персональные выставки проходили в галереях Сибири и других регионов России. Произведения мастера вошли в частные коллекции в Канаде, Германии, США, Польше и других странах. Среди наиболее известных работ художника — полотна «Осень» (1983), «Апрель» (1986), «Теплый день» (1992) и «Весна» (2000), отличающиеся лиричным восприятием сибирской природы и тонким колористическим решением.

Прощание с Геннадием Канунниковым состоится 21 февраля 2026 года в 14 часов в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона по адресу: улица Перелета, дом 7б. Омское художественное сообщество и коллеги по цеху выразили соболезнования родным и близким мастера.

Работы художника продолжают экспонироваться в омских музеях и галереях, знакомя новые поколения зрителей с уникальным видением сибирского пейзажа.

Редакция «КП Омск» выражает слова соболезнования родным и семье талантливого живописца.

