Скончался известный омский художник Геннадий Канунников

Творчество Канунникова высоко ценилось как в Омской области, так и за её пределами. На протяжении нескольких десятилетий его персональные выставки проходили в галереях Сибири и других регионов России. Произведения мастера вошли в частные коллекции в Канаде, Германии, США, Польше и других странах. Среди наиболее известных работ художника — полотна «Осень» (1983), «Апрель» (1986), «Теплый день» (1992) и «Весна» (2000), отличающиеся лиричным восприятием сибирской природы и тонким колористическим решением.