Авто с детьми застряли в снегу в ВКО: спасатели обратились к водителям

Инцидент произошел на автодороге областного значения «Усть-Каменогорск — Таргын — Самарское».
Спасатели, прибывшие на вызов на высокопроходимой технике, эвакуировали с трассы 10 человек, в том числе двоих детей.
Все эвакуированные доставлены в ближайший населенный пункт.
Медицинская помощь им не потребовалась.
Ранее спасатели предупреждали о неблагоприятных погодных условиях и закрытии автодорог.
«Просим граждан быть бдительными, не выезжать в непогоду и не рисковать своими жизнями. При чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», — добавили в МЧС.