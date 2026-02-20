Ричмонд
Авто с детьми застряли в снегу в ВКО: спасатели обратились к водителям

В районе Самар Восточно-Казахстанской области в снежном плену оказались три легковых автомобиля. Им на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел на автодороге областного значения «Усть-Каменогорск — Таргын — Самарское».

Спасатели, прибывшие на вызов на высокопроходимой технике, эвакуировали с трассы 10 человек, в том числе двоих детей.

Все эвакуированные доставлены в ближайший населенный пункт.

Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее спасатели предупреждали о неблагоприятных погодных условиях и закрытии автодорог.

«Просим граждан быть бдительными, не выезжать в непогоду и не рисковать своими жизнями. При чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», — добавили в МЧС.