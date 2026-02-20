Можно ли вернуть деньги за VIP-номера для авто в Казахстане

ГРНЗ может храниться в спецЦОНе до 30 дней. В течение этого периода можно снова забрать его без дополнительных платежей. Если срок пройдёт, физический номерной знак уничтожается, и придётся заплатить пошлину за изготовление дубликата — 2,8 МРП (12 110 тенге на 2026 год). Если казахстанцы купят другое авто, то им снова могут выдать этот номер по заявлению и после оплаты пошлины (если прошло 30 дней).