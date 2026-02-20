Можно ли вернуть деньги за VIP-номера для авто в Казахстане

Казахстанцы могут оформить себе государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) повышенного спроса — так называемые VIP-номера. Их стоимость может варьироваться от 43 250 до 1,2 млн тенге в 2026 году. По минимальной цене можно выбрать любую желаемую комбинацию, кроме более дорогих значений (например, с одинаковыми буквами, зеркальными цифрами и так далее).
Возможность вернуть деньги за такую услугу практически отсутствует. «Отобрать» купленные номера у казахстанцев также не смогут.
Отказ от государственного регистрационного номерного знака с желаемой комбинацией либо комбинацией повышенного спроса возможен только в случае, если ГРНЗ ещё не изготовлен и не передан в специализированный отдел для последующей выдачи. После изготовления ГРНЗ отклонение заявки и возврат уплаченных средств не предусмотрены.
Поэтому потраченные на VIP-номера средства не получится вернуть, если ГРНЗ уже изготовлен. Продать их также практически невозможно — пока что доступна лишь возможность подарить такой номер ближайшим родственникам.
Цифровые и буквенные комбинации ГРНЗ, которые ранее были заказаны или присвоены транспортным средствам гражданина, сохраняются за ним в информационных системах. Если авто снимают с регистрации, то сам физический номерной знак подлежит сдаче в спецЦОН, даже если он относится к категории VIP.
ГРНЗ может храниться в спецЦОНе до 30 дней. В течение этого периода можно снова забрать его без дополнительных платежей. Если срок пройдёт, физический номерной знак уничтожается, и придётся заплатить пошлину за изготовление дубликата — 2,8 МРП (12 110 тенге на 2026 год). Если казахстанцы купят другое авто, то им снова могут выдать этот номер по заявлению и после оплаты пошлины (если прошло 30 дней).
Красивый номер не могут «отобрать» у владельца — только в редких случаях системной ошибки ещё на этапе оформления выбранный ГРНЗ становится «ничейным». В настоящее время обработка заявок осуществляется в автоматическом режиме с проверкой данных о заявителе и факта поступления платежа в государственный бюджет.
Если такая ошибка случится, достаточно вновь подать заявку на покупку (пошлина при этом уже уплачена). Другими словами, купленные дорогие номера на авто закрепляются за казахстанцами. Вернуть за них деньги или продать пока нельзя — можно лишь передать ближайшим родственникам. Отнять ГРНЗ у казахстанцев после его оформления тоже не смогут.