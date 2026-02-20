Коллеги рассказали о последних спектаклях умершей актрисы Белковской

Народная артистка России Вероника Белковская умерла 19 февраля. О ее работе и о том, в каком спектакле она последний раз вышла на сцену, aif.ru рассказали ее коллеги по Свердловскому академическому театру драмы.
Актер Евгений Бушев поделился, что Белковская стала его первой партнершей, когда он только начинал работать в театре.
«Мой первый спектакль в театре был “Спасти Джейсона”, и первой моей партнёршей была Вероника Мечиславовна в этом спектакле. Я, тогда ещё молодой артист, был очарован тем, как она себя вела не только на площадке, но и перед спектаклем. Сразу чувствовалась другая эпоха, другой масштаб личности. Ее дисциплина, воспитание и талант навсегда останутся для меня примером высочайшего искусства», — отметил он.
Актер Максим Почепко рассказал, что играл с Белковской в спектакле «Мастер и Маргарита».
«Это была чудесная актриса, работать с ней было одно удовольствие, даже в этих небольших сценах. Она была очень чуткой к партнеру, все видела, все слышала, все понимала, на все реагировала, очень теплое от нее было всегда ощущение. Вероника Мечиславовна всегда уважительно обращалась на “Вы”, нам, молодым артистам, это очень льстило. Она была очень благодарной, за любую помощь. Очень светлый, добый человек», — поделился он.
По словам Почепко, для Белковской стал прощальным спектакль «Мадам Рубинштейн».
«Мне посчастливилось посмотреть ее последний, прощальный спектакль “Мадам Рубинштейн”, где Вероника Мечиславовна исполнила главную роль. Она была представителем старой актерской школы, обладала удивительным, запоминающимся тембром голоса, была великолепна на сцене. Это был потрясающий человек. Бесконечно жаль, что она ушла», — добавил он.
Вероника Белковская хорошо известна не только свердловским любителям театра, и широкой публике. Она снималась в фильмах «Золото Лагина», «Важняк. Игра навылет», «Дело было в Гавриловке», «Егерь» и «Ехали два шофера» и других.
Ранее в окружении актрисы рассказали о причине ее смерти.