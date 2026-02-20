Коллеги рассказали о последних спектаклях умершей актрисы Белковской

«Это была чудесная актриса, работать с ней было одно удовольствие, даже в этих небольших сценах. Она была очень чуткой к партнеру, все видела, все слышала, все понимала, на все реагировала, очень теплое от нее было всегда ощущение. Вероника Мечиславовна всегда уважительно обращалась на “Вы”, нам, молодым артистам, это очень льстило. Она была очень благодарной, за любую помощь. Очень светлый, добый человек», — поделился он.