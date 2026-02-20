Киселев объяснил версию об инопланетянах в секретной «Зоне 51» в США

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев рассказал aif.ru, откуда появились слухи о том, что суперзасекреченный объект американских Военно-воздушных сил «Зона 51» в Неваде связан с инопланетянами.
Ранее экс-президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян, хоть и не видел их. При этом бывший глава Белого дома упомянул «Зону 51». Он заверил, что пришельцев там не держат, если, конечно, против президентов США не существует заговор и от них эту информацию скрывают.
«Причинами таких многих слухов и тайн про Зону-51 является, в первую очередь, ее историческая секретность и военное назначение. Зона 51 была создана в 1955 году для разработки и испытания секретных самолетов-разведчиков, таких как U-2 и SR-71 Blackbird. В условиях Холодной войны любая информация о передовых военных технологиях была критически важна, и правительство США предприняло беспрецедентные меры для сохранения этих разработок в тайне. Долгое время существование самой базы было официально отрицаемым, что само по себе порождало слухи», — рассказал Киселев.
Астроном напомнил, что именно на «Зоне 51» испытывались самолеты, которые выглядели настолько футуристично и необычно для своего времени, что многие очевидцы принимали их за «внеземные корабли». Например, сообщения о «летающих тарелках» часто вызывали высотные полеты U-2. Невозможность объяснить эти явления с точки зрения общеизвестных технологий породила теории о том, что США не просто разрабатывают свои самолеты, но и изучают или даже используют технологии, полученные от инопланетян.
«Однако информация про инопланетные технологии и самих инопланетян является ложной», — уверен Киселев.
«Долгое время правительство США полностью отрицало существование “Зоны 51”. Это молчание, в сочетании с реальными, но засекреченными разработками, стало идеальной почвой для возникновения самых разнообразных теорий. Когда информация о базе все же стала просачиваться, она была обрывочной и часто противоречивой, что только усиливало загадочность», — подытожил Киселев.
