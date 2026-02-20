Киселев объяснил версию об инопланетянах в секретной «Зоне 51» в США

«Причинами таких многих слухов и тайн про Зону-51 является, в первую очередь, ее историческая секретность и военное назначение. Зона 51 была создана в 1955 году для разработки и испытания секретных самолетов-разведчиков, таких как U-2 и SR-71 Blackbird. В условиях Холодной войны любая информация о передовых военных технологиях была критически важна, и правительство США предприняло беспрецедентные меры для сохранения этих разработок в тайне. Долгое время существование самой базы было официально отрицаемым, что само по себе порождало слухи», — рассказал Киселев.