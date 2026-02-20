В аэропорту Красноярска почти на 10 часов задерживается рейс в Сочи

В Красноярске утром 20 февраля задерживается вылет рейса в Сочи. Пассажиры вынуждены провести почти целый день в ожидании.
Согласно данным онлайн-табло, рейс № 4 476, который должен был отправиться в 9:00, сначала перенесли на 15:00, а затем сдвинули еще на три часа — до 18:10.
Причиной длительной задержки стали временные ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Сочи.
На время ожидания авиакомпания предоставляет пассажирам положенные по закону услуги. Согласно федеральным авиационным правилам, при задержке рейса более чем на четыре часа перевозчик обязан обеспечить пассажиров горячим питанием, которое затем предоставляется каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. Пассажиры также имеют право на бесплатное хранение багажа и доступ к комнате матери и ребенка для семей с детьми до семи лет.
Ранее мы сообщали, что центр обслуживания самолётов Ил-114 хотят создать в Красноярском крае.