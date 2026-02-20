В аэропорту Красноярска почти на 10 часов задерживается рейс в Сочи

На время ожидания авиакомпания предоставляет пассажирам положенные по закону услуги. Согласно федеральным авиационным правилам, при задержке рейса более чем на четыре часа перевозчик обязан обеспечить пассажиров горячим питанием, которое затем предоставляется каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. Пассажиры также имеют право на бесплатное хранение багажа и доступ к комнате матери и ребенка для семей с детьми до семи лет.