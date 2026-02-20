ВС РФ сорвали контратаки ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

Российские военные сорвали попытки контратак Вооружённых сил Украины в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удары нанесли военнослужащие российской группировки войск «Восток». Были использованы беспилотные летательные аппараты и артиллерия.
«Воины-дальневосточники ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов уничтожили танк, пять бронетранспортёров, 15 боевых бронированных машин, самоходную артиллерийскую установку, а также тяжёлые гексакоптеры», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что передвижение техники и пехоты украинских войск в направлении передовых позиций группировки выявила разведка.
«Операторы беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем группировки войск “Восток” пресекли очередные попытки контрнаступления ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.