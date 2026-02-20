Омские «ястребы» нацелены взять реванш за обидное поражение «Сибири»

В пятницу, 20 февраля, в 19:30 на льду «Джи-Драйв-Арены» состоится сибирское дерби — «Авангард» примет новосибирскую «Сибирь» в рамках регулярного сезона КХЛ.
Омичи продолжают погоню за «Металлургом» в Восточной конференции, отставая на 7 очков, но опережая «Ак Барс» на 5 баллов. После домашнего поражения от казанцев (2:5) команда Ги Буше намерена реабилитироваться перед болельщиками. До этого у «ястребов» была впечатляющая серия — 11 побед в 12 матчах.
«Сибирь» замыкает восьмерку сильнейших на Востоке и в целом решила задачу попадания в плей-офф — отрыв от «Амура» составляет 7 очков. Однако игровые кондиции новосибирцев оставляют желать лучшего: лишь одна победа в основное время в шести последних матчах. К тому же гости подходят к дерби с кадровыми проблемами — четверо хоккеистов не попали в заявку.
Статистика на стороне хозяев: «Авангард» выиграл четыре из пяти последних личных встреч и не уступает «Сибири» на домашнем льду уже почти три года.