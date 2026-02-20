Омские «ястребы» нацелены взять реванш за обидное поражение «Сибири»

«Сибирь» замыкает восьмерку сильнейших на Востоке и в целом решила задачу попадания в плей-офф — отрыв от «Амура» составляет 7 очков. Однако игровые кондиции новосибирцев оставляют желать лучшего: лишь одна победа в основное время в шести последних матчах. К тому же гости подходят к дерби с кадровыми проблемами — четверо хоккеистов не попали в заявку.