Первое видео на YouTube стало экспонатом в Музее Виктории и Альберта в Лондоне

Ролик под названием «Я в зоопарке» (Me at the zoo) был загружен в 2005 году одним из создателей YouTube Джавидом Каримом. В 19-секундном видео, снятом в зоопарке американского города Сан-Диего, Карим стоит на фоне вольера со слонами и рассказывает о животных.