Первое видео на YouTube стало экспонатом в Музее Виктории и Альберта в Лондоне

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Первое видео, загруженное на онлайн-платформу YouTube более 20 лет назад, стало экспонатом в лондонском Музее Виктории и Альберта. Ролик вошел в экспозицию вместе с реконструкцией одной из наиболее ранних версий страницы видеохостинга.
«Музей Виктории и Альберта помогает сохранять и документировать историю и культуру интернета благодаря своему последнему приобретению: реконструкции ранней страницы просмотра YouTube, на которой размещено первое загруженное [на нее] видео Me at the zoo. Выставка воссоздает YouTube таким, каким он был 8 декабря 2006 года», — говорится в пресс-релизе платформы.
Ролик под названием «Я в зоопарке» (Me at the zoo) был загружен в 2005 году одним из создателей YouTube Джавидом Каримом. В 19-секундном видео, снятом в зоопарке американского города Сан-Диего, Карим стоит на фоне вольера со слонами и рассказывает о животных.