В Иркутске проверили доступность дворов для проезда пожарной техники

В ходе проверки выяснилось: во многих дворах крупногабаритная техника не может проехать из-за плотной парковки личного транспорта и установленных ограждений.
Так, на Советской пожарная машина не смогла заехать во двор: шлагбаум оказался заблокирован. Световые и звуковые сигналы не помогли, автоматического открывания не произошло. По закону при пожаре система должна автоматически разблокировать и открыть шлагбаумы, ворота и другие устройства, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники.
Согласно нормативам, ширина проездов для пожарных машин должна составлять не менее 3,5 метра. Подъезд необходимо обеспечить минимум с двух продольных сторон здания. Использовать разворотные площадки и места забора воды для стоянки автомобилей запрещено, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Нарушителям грозят штрафы в соответствии со статьей 20.4 административного кодекса РФ:
для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей;
для предпринимателей — от 40 до 60 тысяч рублей;
для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.
Сотрудники МЧС призывают иркутян не создавать препятствий для проезда спецтехники: в критической ситуации каждая минута может стоить жизни. В случае возникновения пожара следует звонить по телефонам: 101 или 112.