В Иркутске проверили доступность дворов для проезда пожарной техники

Так, на Советской пожарная машина не смогла заехать во двор: шлагбаум оказался заблокирован. Световые и звуковые сигналы не помогли, автоматического открывания не произошло. По закону при пожаре система должна автоматически разблокировать и открыть шлагбаумы, ворота и другие устройства, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники.